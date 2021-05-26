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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

ОДКБ приняла к сведению обращение Пашиняна

Ранее заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе требует принятия срочных мер, в первую очередь политико-дипломатического характера

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Обращение и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна к ОДКБ принято к сведению организацией, работа по проведению консультаций в соответствии с поручением председателя совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмона продолжается. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Информация и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна принята к сведению. Работа в соответствии с поручением председателя совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмона продолжается", - заявил он.

Зайнетдинов напомнил, что накануне заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков на заседании координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе требует принятия срочных мер, в первую очередь политико-дипломатического характера, а также проведения демаркации и делимитации на данном участке госграницы.

В среду Пашинян, выступая в парламенте Армении на парламентском часе, заявил, что армянская сторона не исключает обращения в Совет безопасности ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, если механизмы ОДКБ не позволят решить эту проблему. Кроме того, он заявил, что Армению не удовлетворяет "быстрота действий" ОДКБ по проблеме границы с Азербайджаном, и добавил, что организация не выразила публично четкую позицию по этому поводу.

Пашинян 14 мая обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с просьбой поручить незамедлительно задействовать механизм экстренных консультаций, чтобы скоординировать позиции государств - членов ОДКБ и принять меры для устранения возникшей "угрозы безопасности и территориальной целостности" в Сюнике. Рахмон дал поручение о проведении соответствующих консультаций.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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