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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

В аэропорту Варшавы сообщили, что самолет Ryanair не запрашивал там посадку

Представитель пресс-службы аэропорта Анджей Клевайдо заверил, что при появлении такой просьбы аэропорт принял бы самолет и оказал всю нужную помощь

ВАРШАВА, 26 мая. /ТАСС/. Совершивший экстренную посадку в Минске самолет Ryanair не запрашивал возможность приземления в Варшаве. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе международного аэропорта имени Фредерика Шопена в польской столице, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Аэропорт Шопена не получил в минувшее воскресенье запроса о согласии на посадку самолета Ryanair из Афин в Вильнюс в аварийном режиме", - информировали в пресс-службе.

"Наши службы всегда готовы к такой возможности. Если бы такая просьба появилась, то, конечно, мы бы приняли такой самолет, оказав ему всю возможную помощь", - заверил представитель пресс-службы аэропорта Анджей Клевайдо.

В связи с инцидентом с самолетом польская прокуратура возбудила дело по ст. 166 ("Захват водного или воздушного судна") и ст. 189 ("Незаконное лишение свободы") Уголовного кодекса Польши. Свое расследование ведет также польское Управление гражданской авиации в сотрудничестве с Международной организацией гражданской авиации.

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БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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