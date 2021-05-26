В аэропорту Варшавы сообщили, что самолет Ryanair не запрашивал там посадку

ВАРШАВА, 26 мая. /ТАСС/. Совершивший экстренную посадку в Минске самолет Ryanair не запрашивал возможность приземления в Варшаве. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе международного аэропорта имени Фредерика Шопена в польской столице, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Аэропорт Шопена не получил в минувшее воскресенье запроса о согласии на посадку самолета Ryanair из Афин в Вильнюс в аварийном режиме", - информировали в пресс-службе.

"Наши службы всегда готовы к такой возможности. Если бы такая просьба появилась, то, конечно, мы бы приняли такой самолет, оказав ему всю возможную помощь", - заверил представитель пресс-службы аэропорта Анджей Клевайдо.

В связи с инцидентом с самолетом польская прокуратура возбудила дело по ст. 166 ("Захват водного или воздушного судна") и ст. 189 ("Незаконное лишение свободы") Уголовного кодекса Польши. Свое расследование ведет также польское Управление гражданской авиации в сотрудничестве с Международной организацией гражданской авиации.