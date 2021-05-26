Киев обратился к ОБСЕ с просьбой усилить мониторинговую работу на крымском направлении

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид с просьбой уделить больше внимания в рамках работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине ситуации в Крыму и на этом направлении. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в среду на совместной пресс-конференции с находящейся с визитом в Киеве Шмид.

"Сегодня я обратился к госпоже Шмид, с тем чтобы СММ ОБСЕ уделила значительно больше внимания ситуации в оккупированном Крыму (Украина считает Крым оккупированным Россией, не признавая итоги референдума в республике - прим. ТАСС) и увеличила количество усилий на крымской направлении", - заявил Кулеба и уточнил, что его просьба в том числе касается усиления внимания к действиям России.

В ответ Шмид поддержала это предложение. "Нам надо усиливать работу с точками пересечения границы [в районе Крыма], расширить мониторинг миссии и наладить наблюдение", - отметила генсек организации. Она также заявила о необходимости проведения серьезной работы по разминированию, что является проблемным вопросом в Донбассе. "Нам надо внедрить намного более серьезную работу по разминированию, так как это имеет влияние на жизнь людей", - добавила Шмид.