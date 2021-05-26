Польша запретила самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство

ВАРШАВА, 26 мая. /ТАСС/. Польша ввела запрет на вход в свое воздушное пространство самолетам белорусских авиаперевозчиков. Об этом сообщил в среду в Twitter официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.

"Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии", - написал он.

По словам Мюллера, это решение - "реализация санкций, о которых просил во время [заседания] Европейского совета премьер-министр Матеуш Моравецкий".

Решение Варшавы последовало за инцидентом с вынужденной посадкой 23 мая в столице Белоруссии из-за не подтвердившегося позднее сообщения о минировании борта пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После приземления в Минске был задержан следовавший в Вильнюс один из основателей признанного Белоруссией экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который разыскивался белорусскими властями.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье указал, что в связи с инцидентом с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть вопрос введения против властей Белоруссии новых санкций. По его словам, они должны касаться в первую очередь вопросов воздушного движения над территорией Белоруссии и запрета полетов для белорусских авиакомпаний. Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.