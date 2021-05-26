СМИ: Генпрокуратура ФРГ возьмет под наблюдение возможные акты насилия в Белоруссии

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура ФРГ запустила "процесс наблюдения" за предполагаемыми актами насилия в Белоруссии. Об этом в среду сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, "процесс наблюдения" представляет собой предварительный этап официальной процедуры, который может подготовить будущие расследования дел в отношении минских чиновников. Кроме того, Генпрокуратура Германии сможет быстрее расследовать дело против президента республики Александра Лукашенко, после того как он больше не будет находиться у власти. Действующие главы государств, как пишет издание, в основном пользуются неприкосновенностью.

Вместе с тем уточняется, что данное решение не связано с инцидентом с самолетом бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair. Основанием для запуска "процесса наблюдения" послужило обращение в Федеральную прокуратуру Германии четырех немецких адвокатов с иском против Лукашенко. Один из адвокатов Онур Эзата также подтвердил газете информацию о начале "процесса наблюдения". "Мы ожидаем, что Федеральная прокуратура ФРГ начнет официальное расследование, в том числе из-за насилия со стороны правоохранительных органов во время протестов прошлым летом", - отметил Эзата.

В заключение указывается, что решение Генпрокуратуры ФРГ не окажет влияния на какие-либо последствия вынужденной посадки самолета компании Ryanair в Минске 23 мая.

5 мая четыре немецких адвоката обратились в Федеральную прокуратуру Германии в Карлсруэ от имени 10 человек с иском против Лукашенко. Истцы считают, что при разгоне акций протеста, которые начались после президентских выборов в августе 2020 года, были совершены преступления против человечности. Адвокаты от имени клиентов просят Германию провести собственное независимое расследование таких преступлений в соответствии с так называемой универсальной юрисдикцией.