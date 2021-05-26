Киев упрекнул НАТО в отсутствии практических шагов по членству Украины в альянсе

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в течение последних 13 лет страны НАТО не предпринимали практических шагов для обретения Украиной членства в альянсе.

"Мы благодарны нашим партнерам из НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло уже 13 лет, и ни единого шага для выполнения этого решения не было сделано. И когда нам, Украине, иногда ставят в упрек, что у нас слишком медленные некоторые реформы, то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений альянса, которые 13 лет пылятся. Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормления обещаниями", - сказал он в среду на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Кулеба добавил, что для предоставления Украине Плана действий по подготовке к членству (ПДЧ) в НАТО недостаточно одного лишь желания Киева. "Если в 2008 году дано обещание, что Украина и Грузия в итоге станут членами НАТО, и следующим шагом на этом пути должно быть предоставление ПДЧ, то трудно представить лучший и более подходящий момент для принятия таких решений, чем 2021 год. Мы говорим открыто об этом с нашими партнерами по НАТО. Я думаю, что настало время откровенно говорить и с украинским обществом об этом, чтобы оно четко понимало, что в вопросах евроатлантической интеграции мяч не всегда украинской стороне. И мы ждем паса от альянса", - заметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Кулеба выразил недоумение тем, что альянс не пригласил и не смог подобрать формат для участия Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня.

Стремление Украины в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса".

Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявлял, что "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС. Он также отмечал, что членство страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев лишь усугубит внутриукраинский кризис решением вступить в НАТО, так как этот вопрос является неприемлемым для жителей Донецкой и Луганской народных республик.