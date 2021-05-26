Глава МИД Франции заявил, что Евросоюз "предпримет новые шаги" по санкциям против Минска

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Европейский союз предпримет новые шаги в своих санкциях против Минска в свете инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом в среду заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Сенате (верхняя палата парламента).

"Мы пойдем еще дальше, поскольку в решении Европейского совета в понедельник говорится о подготовке новых санкций в дополнении к тем, которые были уже приняты в период выборов в Белоруссии", - отметил он. По его словам, ЕС намерен принимать санкции не только против отдельных лиц, но и против учреждений, "чтобы затруднить им действовать в Европе, вести с ней торговые дела и пользоваться возможностями ее рынка".

Он утверждал, что белорусские власти "уже не знают никаких границ в своем дестабилизирующем и репрессивном поведении". "Европейский союз реагировал на это в понедельник со всей твердостью и единством, - отметил он, напомнив о мерах принятых ЕС в области авиасообщения.

Ле Дриан также отметил, что европейцы инициируют расследование по линии Международной организации гражданской авиации (ИКАО). "Мы будем проявлять твердость в отношении Лукашенко и не признаем ни его избрание, ни проводимую политику репрессий", - добавил министр.

Страны Европы после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair решили запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и использовать его воздушное пространство, а также рекомендовали своим компаниям избегать полетов над Белоруссией.