В офисе Зеленского рассказали об итогах встречи политсоветников "нормандской четверки"

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Очередные переговоры политических советников "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) завершились. Встреча носила тяжелый характер, сообщил в среду по ее окончании советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии агентству РБК-Украина.

"Состоялся очень жесткий обмен мнениями", - отметил он, не уточнив подробности дискуссии.

В то же время Подоляк добавил, что Украину не устраивают позиции России, "поэтому принципиально пока нет решений".