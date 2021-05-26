ЦИК Армении зарегистрировал 23 партии и четыре блока для участия во внеочередных выборах

ЕРЕВАН, 26 мая. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала 23 партии и четыре блока для участия во внеочередных парламентских выборах. Сообщение об этом опубликовано в среду на сайте ЦИК.

"Завершилась подача документов для регистрации предвыборных списков партий и блоков для участия во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 20 июня. Зарегистрированы 23 партии и четыре блока", - говорится в сообщении.

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, премьер-министр и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. 10 мая на специальном заседании депутаты соблюли необходимые формальности, чтобы роспуск парламента стал юридически возможным. После этого президент Армен Саркисян назначил дату внеочередных выборов на 20 июня. Премьер Никол Пашинян и члены его правительства до выборов остаются работать в статусе исполняющих обязанности. Его партия "Гражданский договор" будет участвовать в выборах самостоятельно и не станет создавать блоки с другими политическими силами.

Одним из главных соперников Пашиняна на выборах будет, по мнению экспертов, бывший президент страны Роберт Кочарян, который создал блок "Армения" вместе с главами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном. Также в выборах будет участвовать Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна, которая теперь создала блок с партией бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна "Родина". Парламентская оппозиция - партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" - также заявила об участии в выборах без вхождения в какие-либо блоки.