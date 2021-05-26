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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Госдеп США призвал не посещать Белоруссию из-за "риска задержания"

В ведомстве заявили, что белорусские власти "23 мая принудили к посадке коммерческий рейс, следовавший через воздушное пространство республики, чтобы арестовать оппозиционного журналиста"

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США сохранил рекомендацию для американских граждан не ездить в Белоруссию из-за "риска задержания". Об этом говорится в распространенном в среду сообщении ведомства.

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"Не [рекомендуется] ездить в Белоруссию из-за избирательного применения законов, риска задержания и пандемии коронавируса. Белорусские власти задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, по обвинению в причастности к оппозиционным партиям, в участии в политических демонстрациях", - говорится в поясняющем тексте.

Госдеп утверждает, что белорусские власти "23 мая принудили к посадке коммерческий рейс, следовавший через воздушное пространство республики, чтобы арестовать оппозиционного журналиста".

Вместе с тем США считают, что в стране могут не признавать наличие "американского гражданства у лиц с двойным гражданством, а также отказать или отложить консульский доступ к ним".

Теги
БелоруссияСШАСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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