Госдеп США призвал не посещать Белоруссию из-за "риска задержания"

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США сохранил рекомендацию для американских граждан не ездить в Белоруссию из-за "риска задержания". Об этом говорится в распространенном в среду сообщении ведомства.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Не [рекомендуется] ездить в Белоруссию из-за избирательного применения законов, риска задержания и пандемии коронавируса. Белорусские власти задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, по обвинению в причастности к оппозиционным партиям, в участии в политических демонстрациях", - говорится в поясняющем тексте.

Госдеп утверждает, что белорусские власти "23 мая принудили к посадке коммерческий рейс, следовавший через воздушное пространство республики, чтобы арестовать оппозиционного журналиста".

Вместе с тем США считают, что в стране могут не признавать наличие "американского гражданства у лиц с двойным гражданством, а также отказать или отложить консульский доступ к ним".