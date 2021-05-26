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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Управление гражданской авиации Греции не получало информации об угрозе рейсу Ryanair

По словам службы, "в отношении инцидента с рейсом все необходимые проверки безопасности были выполнены, и не было никаких указаний на какие-либо проблемы"

АФИНЫ, 26 мая. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Греции опровергло сообщения, согласно которым Афинский международный аэропорт или греческие власти получали информацию об угрозе минирования рейса Ryanair, который выполнял полет в воскресенье по маршруту Афины - Вильнюс и совершил вынужденную посадку в Минске. Об этом говорится в пресс-релизе, который Управление гражданской авиации распространило в среду вечером.

Ранее пресс-служба управления не отвечала на звонки и в ответ на письменный запрос предлагала следить за объявлениями на его сайте.

"Управление гражданской авиации Греции сообщает, что информация, которая выходит в свет о якобы информировании Афинского международного аэропорта или греческих властей о существовании какой-либо угрозы для рейса Ryanair, является полностью ложной, необоснованной и полностью вводящей в заблуждение", - говорится в заявлении.

По словам службы, "в отношении инцидента с этим рейсом Ryanair реальные факты таковы: все необходимые проверки безопасности были выполнены, то есть пассажиров, ручной клади и багажа, в соответствии с положениями утвержденной программы безопасности Афинского международного аэропорта, и не было никаких указаний на какие-либо проблемы". "Все процедуры безопасности прошли нормально, и самолет вылетел в пункт назначения в 10:15. Пока он находился в греческом районе полетной информации (РПИ, FIR) ни от экипажа, ни от других лиц или организаций не поступало сообщений об угрозе. Не было никакой информации - данных или указаний службам Управления гражданской авиации, Афинского международного аэропорта и Государственного авиационного управления Афинского международного аэропорта от физического лица или службы о существовании угрозы на конкретном рейсе FR4978 из Афин в Вильнюс 23-05-21. Любая соответствующая информация была получена всеми вышеперечисленными службами через СМИ и Интернет после приземления самолета в Минске", - говорится в документе.

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БелоруссияГрецияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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