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Палестино-израильский конфликт
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Блинкен: переговоры о мире на Ближнем Востоке надо возобновить лишь после подготовки

По словам госсекретаря США, необходимо создать хоть какое-то доверие Израиля и Палестины друг к другу

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Переговоры о мире между Израилем и Палестиной удастся возобновить только после проведения большой подготовительной работы, позволяющей создать хоть какое-то доверие сторон конфликта друг к другу. Такое мнение выразил в интервью 12 каналу израильского телевидения госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в ближневосточном турне. Стенограмму этого интервью распространила в среду в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента США.

"Считаю, что вновь должна быть проделана большая работа, чтобы попытаться восстановить какое-то доверие, попытаться создать какие-то условия и атмосферу, при которых станет возможно вновь взаимодействовать значимым образом по двум государствам", - заявил глава американской дипломатии. Он отвечал на вопрос о том, будет ли предпринята вскоре попытка реанимировать палестино-израильский мирный процесс.

"Однако одинаково важно то, что мы [США] продолжаем твердо верить в следующее: двухгосударственное решение [проблемы] является не только наилучшим путем, но и, вероятно, единственным путем, позволяющим действительно обеспечить в перспективе наличие у Израиля будущего в качестве защищенного и демократического еврейского государства, а у палестинцев - того государства, на которое они имеют право", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Недопущение жертв

Израиль несет в качестве демократического государства "дополнительное бремя", заключающееся в необходимости не допускать жертв среди мирных палестинцев в результате военных операций, отметил Блинкен.

Глава американского внешнеполитического ведомства заверил, что Соединенные Штаты оказывают и будут оказывать Израилю все необходимую военную помощь. "Президент [США Джо] Байден совершенно ясно говорил об этом. И более чем один раз. Мы привержены обеспечению безопасности Израиля. Точка. Мы гарантируем, что у Израиля есть средства для самообороны. И особенно того, когда происходит нечто подобное тому, что Израиль пережил в последние пару недель, - нападениям со стороны террористической группировки (то есть движения ХАМАС, которое власти США причисляют к террористическим организациям - прим. ТАСС), без разбору атакующей мирных граждан. Мы хотим, чтобы у Израиля имелись средства, позволяющие заниматься такой [проблемой]", - сказал Блинкен.

"В то же время, - подчеркнул глава американской дипломатии, - на Израиле как на демократии лежит, считаю, дополнительное бремя <...> гарантировать, что, когда он обороняется, защищает своих граждан, он делает все возможное во избежание потерь среди мирного населения [Палестины], минимизации ущерба для тех, кто попадает под перекрестный огонь". В связи с этим Блинкена попросили уточнить, принял ли, с его точки зрения, Израиль все необходимые меры такого рода. "Полагаю, что Израиль сделал очень значимые шаги для обеспечения этого. Однако мы также знаем, что с обеих сторон погибли мужчины, женщины и дети <...>", - ответил госсекретарь США.

Теги
СШАПалестино-израильский конфликт
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