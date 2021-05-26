США не уверены, что переговоры по ядерной программе Ирана близки к завершению

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не уверены в том, что переговоры в Вене по ядерной программе Ирана стремятся к завершению, поскольку Вашингтон сомневается в готовности Тегерана на самом деле вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью 12 каналу израильского ТВ. Его текст распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента США.

Блинкена попросили прокомментировать слова президента Ирана Хасана Роухани, который ранее заявил о том, что представители Запада на переговорах в Вене согласились отменить основные санкции против Ирана, и дискуссии теперь идут по некоторым незначительным моментам. Госсекретаря США попросили уточнить, так ли это с его точки зрения и было ли достигнуто принципиальное соглашение.

"Что ж, я думаю, что это было бы для нас новостью, потому что мы сейчас, я думаю, на пятом по счету раунде переговоров в Вене. Полагаю, что вы в курсе, что это непрямые переговоры. Напрямую мы с иранцами не говорили. Это делалось через Европейский союз и других партнеров", - ответил глава американской дипломатии. "Я считаю, что мы все больше проясняем, что каждой стороне надо было бы сделать, чтобы вернуться к соблюдению СВПД, но вопросом без ответа остается то, готов ли Иран на самом деле сделать то, что он должен, чтобы вернуться к соблюдению. Ясности все еще нет", - подчеркнул госсекретарь.

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации СВПД: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана.

Представители стран - участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется. Участники переговоров отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты также продолжают работу над текстом будущей договоренности.