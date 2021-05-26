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Франция и Индия договорились углубить партнерство в области обороны

Кроме того, Франция с 1 мая начала поставку в Индию станций для производства медицинского кислорода

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Франция и Индия договорились укрепить стратегическое партнерство в области обороны, ядерной энергетики, защиты окружающей среды и по проблемам мирового океана. Об этом говорится в распространенном в среду коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Глава государства и премьер-министр Индии договорились углубить франко-индийское стратегическое партнерство в области обороны, ядерной энергетики, защиты окружающей среды и по проблемам мирового океана, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметили в администрации французского лидера.

Там добавили, что на фоне очередной волны пандемии в Индии Макрон подчеркнул поддержку Франции от имени ее народа. В администрации добавили, что с 1 мая начали поставку в страну восьми станций для производства медицинского кислорода. Как указала французская сторона, в скором времени запланированы новые поставки, которые "будут способствовать наращиванию потенциала индийских больниц".

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