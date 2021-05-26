Словакия запретила полеты самолетов "Белавиа" над республикой

ПРАГА, 26 мая. /ТАСС/. Словакия запретила полеты в своем воздушном пространстве и использование аэродромов республики самолетам "Белавиа". Об этом сообщил в среду на своей странице в Twitter министр иностранных дел страны Иван Корчок.

"Словакия, выполняя решение руководства Евросоюза, запрещает полеты над своим воздушным пространством и использование аэропортов [республики самолетами] "Белавиа". Это однозначный ответ на недопустимые действия и нарушение [международных] правил белорусским режимом", - отметил глава МИД.

Саммит Евросоюза 24 мая постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС, которое стало ответом на инцидент с вынужденной посадкой в Белоруссии 23 мая самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair.