В Пентагоне заявили, что сроки завершения вывода войск США из Афганистана не изменились

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Американский военный контингент должен быть полностью выведен из Афганистана в начале сентября, эти сроки не изменились. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Намерение президента [США Джо Байдена] совершенно ясно - полностью завершить вывод войск в начале сентября. Мы идем заданным темпом, мне больше нечего добавить относительно расписания [вывода войск], - сказал он, комментируя информацию о том, что США якобы могут завершить этот процесс уже в середине июля. - Я видел эти сообщения [в СМИ], но не собираюсь спекулировать по поводу конкретного времени завершения вывода войск".

14 апреля Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

На этой неделе сообщалось, что американцы уже вывели до 25% своего контингента.