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Лукашенко поддержал предложение о введении ответственности за призывы к санкциям

Президент Белоруссии отметил, что данное предложение необходимо проработать с юридической точки зрения

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит введение ответственности за призывы к санкциям, если соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение парламента или главы республики. Об этом сообщило в среду агентство БелТА.

"Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято", - сказал он, отвечая на вопросы в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Лукашенко добавил, что данное предложение необходимо проработать с юридической точки зрения. По его словам, введение такой ответственности очень нужно Белоруссии.

В среду Лукашенко также заявил, что Белоруссия будет жестко реагировать на направленные против нее санкции и провокации.

После президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года Евросоюз принял три пакета санкций против ряда белорусских компаний и физлиц, которых Брюссель называет причастными к имевшей место, по его мнению, фальсификации результатов президентских выборов, а также ответственными за насилие и необоснованные аресты в стране. Минск ввел ответные санкции против граждан и юрлиц ЕС, в частности, ограничив импорт в Белоруссию ряда товаров.

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