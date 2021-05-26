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Пентагон не подтвердил передислокацию авианосца Ronald Reagan на Ближний Восток

По данным The Wall Street Journal, авианосец будет там находиться по меньшей мере четыре месяца для поддержки вывода военных США из Афганистана

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби не стал подтверждать сообщения о передислоцировании атомного авианосца ВМС США Ronald Reagan на Ближний Восток для поддержки вывода войск из Афганистана.

"Я видел эти сообщения [в СМИ], но, как вы знаете, мы не комментируем потенциальные операции, в том числе перемещение кораблей", - сказал он в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом Кирби добавил, что министр обороны Ллойд Остин сделает все необходимое, чтобы у командующего войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенанта Скотта Миллера были все возможности для безопасного вывода американского контингента из этой страны.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что авианосец Ronald Reagan, дислоцированный на базе Йокосука в Японии, покинет ее летом этого года. Как ожидается, его перенаправят в ближневосточный регион, где он будет находиться по меньшей мере четыре месяца для поддержки вывода военных США из Афганистана.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории (она началась в октябре 2001 года). Вывод отдельных подразделений и вывоз техники начались в конце прошлого месяца. Предполагается, что американские военнослужащие покинут страну к 11 сентября. В 2010-2013 годах численность войск США и их союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек.

Теги
АфганистанСША
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