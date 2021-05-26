Пентагон не подтвердил передислокацию авианосца Ronald Reagan на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби не стал подтверждать сообщения о передислоцировании атомного авианосца ВМС США Ronald Reagan на Ближний Восток для поддержки вывода войск из Афганистана.

"Я видел эти сообщения [в СМИ], но, как вы знаете, мы не комментируем потенциальные операции, в том числе перемещение кораблей", - сказал он в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом Кирби добавил, что министр обороны Ллойд Остин сделает все необходимое, чтобы у командующего войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенанта Скотта Миллера были все возможности для безопасного вывода американского контингента из этой страны.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что авианосец Ronald Reagan, дислоцированный на базе Йокосука в Японии, покинет ее летом этого года. Как ожидается, его перенаправят в ближневосточный регион, где он будет находиться по меньшей мере четыре месяца для поддержки вывода военных США из Афганистана.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории (она началась в октябре 2001 года). Вывод отдельных подразделений и вывоз техники начались в конце прошлого месяца. Предполагается, что американские военнослужащие покинут страну к 11 сентября. В 2010-2013 годах численность войск США и их союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек.