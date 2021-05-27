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В Сирии завершилось голосование на выборах президента

Начался подсчет голосов

БЕЙРУТ, 27 мая. /ТАСС/. Высший судебный комитет (Избирком) Сирии объявил о завершении голосования на выборах президента республики.

"Выборы завершились, начался подсчет голосов", - говорится в официальном сообщении, переданном агентством SANA.

Ранее Избирком ввиду большого притока граждан на избирательные участки вынужден был продлить процесс волеизъявления на пять часов, с 19:00 до 00:00 (время совпадает с московским). В целый ряд провинций были направлены дополнительные урны для голосования.

Как отметил представитель Избиркома судья Мухлис Кайсис, выборы в Дамаске и провинциях прошли без нарушений. Он дал понять, что предварительные итоги станут известны не раньше, чем через восемь часов. Еще до окончания голосования в сирийской столице и других городах начались праздничные гуляния, которые сопровождаются национальной музыкой и танцами.

Борьбу за пост главы государства вели три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Срок президентских полномочий составляет семь лет.

На выборах в 2014 году, которые также проводились на альтернативной основе, победил Башар Асад, сирийский лидер получил поддержку 88,7% граждан, принявших участие в голосовании. Асад является генеральным секретарем Партии арабского социалистического возрождения, которая находится у власти в Дамаске с 1963 года.

Теги
СирияАсад, Башар Хафез
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