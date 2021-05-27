Нижняя палата парламента Марокко одобрила медицинское использование конопли-каннабиса

РАБАТ, 27 мая. /ТАСС/. Палата представителей (нижняя палата парламента) Марокко в среду приняла законопроект о легальном использовании конопли-каннабиса в терапевтических (медицинских) целях. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

За законопроект, направленный на повышение доходов фермеров, создание перспективных и постоянных возможностей трудоустройства, проголосовали 119 депутатов, против - 48. Ранее в марте этот же документ утвердило правительство Марокко вслед за одобрением министерства внутренних дел, а также ряда ведомств и служб.

"Законопроект соответствует изменениям, произошедшим в мировой системе контроля над наркотиками, и беспрецедентному интересу стран мира к выращиванию каннабиса, получению прибыли от доходов, полученных от продажи легальной продукции из каннабиса", - заявил в среду глава МВД Марокко Абделуафи Лафтит.

"Всесторонние исследования, проведенные министерством, показали, что Марокко имеет большой потенциал для привлечения значительных инвестиций в индустриализацию каннабиса и доступа легальной продукции к глобальным рынкам", - подчеркнул он. По словам Лафтита, "Марокко обладает конкурентными преимуществами, а именно огромными знаниями об этом растении, накопленными на протяжении веков". Кроме того, "географическое положение королевства у врат в Европу, несомненно, облегчит доступ продукции из каннабиса к крупнейшему рынку".

Теперь законопроект должна принять верхняя палата парламента - Палата советников, после чего документ будет опубликован в официальном бюллетене.

Вывести бизнес из тени

Принятый документ предусматривает, в частности, создание специализированного национального агентства, которое займется реализацией государственной стратегии по выращиванию каннабиса, его переработке, продаже, экспорту-импорту для медицинских, фармацевтических или промышленных нужд.

Кроме того, это агентство будет единственной структурой, уполномоченной выдавать и отзывать разрешения на выращивание каннабиса, проводить инспекции, а также принимать принудительные меры в отношении тех, кто нарушает законодательство.

По мнению местных экспертов, принятие важного закона позволит вывести из тени часть бизнеса, связанного с выращиванием и экспортом так называемых легких наркотиков. Королевство уже не первый год числится одним из крупнейших производителей и поставщиков во внешний мир, прежде всего в страны Европы, наркотиков из конопли-каннабиса.

Пути транзита контрабандистов постоянно меняются, но неизменно проходят через Гибралтарский пролив, Средиземное море и Атлантический океан. Считается, что основные районы нелегального возделывания конопли еще с XV века расположены в горах Рифа близ средиземноморского побережья Марокко.