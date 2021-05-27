СNN: прокуратура в Нью-Йорке представит большому жюри свидетеля по делу Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Представители прокуратуры округа Нью-Йорк намерены представить как минимум одного свидетеля большому жюри, которое будет решать вопрос о том, следует ли предъявлять обвинения предыдущему американскому президенту Дональду Трампу в рамках расследования в отношении компании Trump Organization. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

Как отмечает телеканал, это означает, что сбор доказательств в данном деле, очевидно, завершен и в ближайшее время большое жюри может начать рассмотрение вопроса по существу.

Во вторник газета The Washington Post сообщила, что согласно данным ее источников большое жюри уже созвано и будет проводить заседания три раза в неделю в течение шести месяцев. При этом будет рассмотрено несколько дел, а не только дело в отношении Трампа.

Расследование против компании бывшего президента проводит более двух лет прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс. Именно он, по данным The Washington Post, инициировал созыв большого жюри. Официально офис Вэнса пока не подтвердил созыв большого жюри. Помимо Вэнса, в марте прошлого года отдельное расследование деятельности Trump Organization начала генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

Компанию подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист экс-президента США Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Он проработал в компании около 10 лет.

Республиканец Трамп отрицает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования "величайшей охотой на ведьм", инициированной демократами в отношении его самого и его сторонников.