В Пентагоне отказались называть Россию "врагом"

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Никто в Пентагоне не называет Россию "врагом" США и НАТО. Об этом заявил в среду пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, комментируя предстоящие учения военных инженеров Сербии и России, которую один из репортеров назвал "врагом" НАТО.

"Никто [в Пентагоне] не называет Россию врагом, это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России", - сказал он.

Говоря об учениях России и Сербии, которая является участницей программы альянса "Партнерство ради мира", Кирби отметил, что не располагает подробностями на этот счет. "Я бы хотел, чтобы эти две независимые страны сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения", - добавил он. При этом представитель Пентагона подчеркнул, что США ценят участие Сербии в программе "Партнерство ради мира".

В среду в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России прибыли в Сербию для участия в учениях, которые продлятся до 11 июня.

Сербия, которая формально хочет присоединиться к ЕС, объявила военный нейтралитет в 2006 году и присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира". Руководство Сербии против членства в западном военном альянсе, хотя большинство ее соседей входят в НАТО.