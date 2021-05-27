AFP: президент и премьер Мали будут освобождены

ТАСС, 27 мая. Временный президент Мали Ба Ндао и премьер-министр страны Моктар Уан будут освобождены постепенно вместе с другими арестованными лидерами переходного периода. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на советника вице-президента Мали Ассими Гоиты Баба Сиссе.

Сиссе не сообщил журналистам сроки освобождения арестованных. По данным агентства, ряд важных стратегических партнеров Мали и Совет Безопасности ООН призвали к немедленному освобождению всех задержанных официальных лиц.

"После отставки президента [Мали Ба Ндао] и премьер-министра [Моктара Уана] задержанные вернутся на свободу, это будет происходить постепенно по очевидным соображениям безопасности", - сказал советник Гоиты.

В среду, как информировало AFP, Сиссе объявил об уходе в отставку президента и премьер-министра Мали. Вечером 24 мая они были задержаны в своих резиденциях группой военных и под конвоем доставлены на армейскую базу Кати вблизи столицы.

В опубликованном во вторник заявлении вице-президент Мали Ассими Гоита сообщил, что лишил президента и премьера полномочий по причине нарушения ими принятой в августе хартии переходного периода, которая временно заменила конституцию. Гоита отметил, что при назначении министров в состав нового правительства президент и премьер нарушили важнейшее положение переходной хартии, не согласовав состав силового блока с вице-президентом.