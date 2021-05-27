Байден распорядился приспустить флаги в память о погибших после стрельбы в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о восьми погибших в результате стрельбы возле железнодорожного депо в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении главы государства.

"Мой священный долг в очередной раз отдать приказ приспустить флаги всего через несколько недель после того, как это было сделано из-за стрельбы в массажных салонах в Атланте (штат Джорджия) и ее окрестностях, в продуктовом магазине в Боулдере( штат Колорадо), в доме в городе Рок-Хилл (штат Южная Каролина) и на складе [почтовой компании] FedEx в Индианаполисе (штат Индиана)",- отметил глава Белого дома.

Флаги Соединенных Штатов будут приспущены над Белым домом, всеми государственными зданиями и территориями, а также над всеми посольствами, военными базами и кораблями до 30 мая.

"Хватит. Я вновь призываю Конгресс принять немедленные меры и прислушаться к призыву американского народа, включая подавляющее большинство владельцев оружия, чтобы помочь положить конец эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия в Америке. Каждая жизнь, унесенная пулей, пронзает душу нашего народа. Мы можем и должны прилагать больше усилий", - отметил Байден.

Правоохранительные органы проводят в Сан-Хосе расследование с целью установить мотивы стрелявшего, который, по данным американских СМИ, покончил с собой. Изначально сообщалось, что полицейские ликвидировали преступника. По меньшей мере один пострадавший в результате стрельбы находится в больнице, врачи оценивают его состояние как критическое. В расследовании обстоятельств инцидента принимают участие сотрудники ФБР.