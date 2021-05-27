Дамаск празднует прошедшие президентские выборы стихийными автомитингами

ДАМАСК, 27 мая. /ТАСС/. Жители Дамаска в ночь со среды на четверг бурно празднуют прошедшие в стране президентские выборы - тысячи людей в машинах разъезжают с флагами по всему городу, создавая заторы и выкрикивая патриотические лозунги.

Одним из центров скопления автомобилей стал дорожный круг на главной площади города - площади Омейядов. Если по внешней стороне круга машины могут проехать хотя бы медленно, то на внутренних полосах движение фактически остановилось - его блокировали машины с горожанами, размахивающими флагами страны и портретами действующего главы государства Башара Асада.

Подсчитать количество участников таких автомобильных митингов практически невозможно - машины стекаются со всего города, нередко к колоннам присоединяются и мотоциклисты. На многих автомобилях установлены колонки, через которые на всю улицу играет праздничная национальная музыка. Все места в автомобилях как правило заняты. Те, кому не хватило места в салоне, размещаются на крыше.

Голосование в провинции

Наблюдать за выборами президента Сирии прибыли сразу три делегации из России - от Госдумы, Совета Федерации и Общественной палаты. В среду утром они посетили два участка в Дамаске, а вечером наблюдатели направились в город Блудан, примерно в 30 км от столицы.

Как отметил глава делегации Госдумы Дмитрий Саблин, в Блудане, как и в Дамаске, выборы проходили по одному стандарту - избиратели клали заполненные бюллетени в конверт, который затем опускали в урну.

Приезд российских наблюдателей стал отдельным событием для местных жителей - парламентариев и общественников в течение часа не отпускали сирийские журналисты, многие хотели с ними сфотографироваться.

Высокая явка

"Думаю, будет максимальная явка. Более 80% точно от тех, кто имеет право голоса", - сказал журналистам глава делегации Совета Федерации Сергей Муратов.

В Дамаске на многих участках с утра наблюдались очереди и скопления людей. Кроме того, как сообщил среду министр юстиции Ахмад Саид, большой приток сирийских граждан на избирательные участки в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии привел к тому, что приготовленных избиркомом урн для голосования оказалось там недостаточно.

До дня голосования в Дамаске и провинциях активно проводились предвыборные мероприятия. Так, в Блудане в понедельник был организован концерт в поддержку президента Башара Асада.

Как рассказал ранее российским журналистам член Народного совета (парламента) Сирии Усама Мустафа, увеличение числа избирателей связано с тем, что еще больше районов были освобождены от террористов. По его словам, сейчас люди очень хотят окончательного возвращения к мирной жизни.

Ранее сообщалось, что Высший судебный комитет Сирии объявил о завершении голосования на выборах президента республики и начале подсчета голосов. Борьбу за пост главы государства вели три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Срок президентских полномочий составляет семь лет.