{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Литва ввела для авиакомпаний Белоруссии запрет на вход в свое воздушное пространство

Решение вступило в силу в 03:00 27 мая

ВИЛЬНЮС, 27 мая. /ТАСС/. Запрет на право входа в воздушное пространство страны для белорусских авиакомпаний, а также для всех авиаперевозчиков, лицензия которым выдана Минском, вступил в четверг в силу в Литве. Решение об этом было принято накануне правительством республики.

На эту тему
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

Как отметил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис, на саммите Евросоюза в Брюсселе главы стран - членов сообщества и руководство ЕС пришли к выводу, что европейское воздушное пространство должно быть для белорусских авиакомпаний закрыто. Вильнюс, по словам главы ведомства, без отлагательств реализовал это на деле. Решение вступает в силу в четверг в 03:00 по местному времени (совпадает с мск).

Литва также обратилась во вторник к Международной организации гражданской авиации с просьбой объявить воздушное пространство Белоруссии небезопасным. В тот же день Вильнюс ввел запрет на прием в литовских аэропортах и вылет из них самолетов, которые по маршруту следования пересекают воздушное пространство Белоруссии.

Эти шаги предприняты после инцидента с вынужденной посадкой 23 мая в столице Белоруссии из-за не подтвердившегося позднее сообщения о минировании борта пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После приземления в Минске был задержан следовавший в Вильнюс один из основателей признанного Белоруссией экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который разыскивался белорусскими властями. Некоторое время он живет в Литве по выданной национальной визе. В Вильнюсе случившееся трактуют как операцию спецслужб с целью задержания блогера, что объявили актом государственного терроризма. Правоохранительные органы Литвы в связи с инцидентом возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна.

Теги
БелоруссияЛитваСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Пандемия COVID-19
Власти Колумбии продлили режим ЧС в области здравоохранения на 90 суток
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 3 294 101
Читать полностью