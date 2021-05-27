Литва ввела для авиакомпаний Белоруссии запрет на вход в свое воздушное пространство

ВИЛЬНЮС, 27 мая. /ТАСС/. Запрет на право входа в воздушное пространство страны для белорусских авиакомпаний, а также для всех авиаперевозчиков, лицензия которым выдана Минском, вступил в четверг в силу в Литве. Решение об этом было принято накануне правительством республики.

Как отметил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис, на саммите Евросоюза в Брюсселе главы стран - членов сообщества и руководство ЕС пришли к выводу, что европейское воздушное пространство должно быть для белорусских авиакомпаний закрыто. Вильнюс, по словам главы ведомства, без отлагательств реализовал это на деле. Решение вступает в силу в четверг в 03:00 по местному времени (совпадает с мск).

Литва также обратилась во вторник к Международной организации гражданской авиации с просьбой объявить воздушное пространство Белоруссии небезопасным. В тот же день Вильнюс ввел запрет на прием в литовских аэропортах и вылет из них самолетов, которые по маршруту следования пересекают воздушное пространство Белоруссии.

Эти шаги предприняты после инцидента с вынужденной посадкой 23 мая в столице Белоруссии из-за не подтвердившегося позднее сообщения о минировании борта пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После приземления в Минске был задержан следовавший в Вильнюс один из основателей признанного Белоруссией экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который разыскивался белорусскими властями. Некоторое время он живет в Литве по выданной национальной визе. В Вильнюсе случившееся трактуют как операцию спецслужб с целью задержания блогера, что объявили актом государственного терроризма. Правоохранительные органы Литвы в связи с инцидентом возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна.