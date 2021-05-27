"Красный Крест" сообщил о 80 пострадавших в беспорядках в столице Колумбии

БОГОТА, 27 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 82 человека получили травмы различной степени тяжести в результате беспорядков, которые произошли во время протестных акций в Боготе. Об этом в среду сообщило отделение Красного Креста в столице Колумбии.

"Красный Крест оказал помощь 82 людям, пострадавшим во время демонстраций в Боготе", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Twitter. Отмечается, что среди раненых пятеро полицейских.

По данным газеты El Tiempo, столкновения между протестующими и правоохранительными органами проходят в районе Усме, расположенном на юге столицы страны.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 2 тыс. человек, погибли не менее 42. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.