Береговая охрана Японии заявила, что может задержать российское судно "Амур"

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Береговая охрана Японии может задержать российский траулер "Амур" в порту Момбэцу (префектура Хоккайдо) на время проведения разбирательств по делу о столкновении с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8". Об этом сообщили в четверг ТАСС в отделе береговой охраны Японии в Момбэцу.

"Российское судно "Амур" может быть задержано в порту Момбецу для официального разбирательства. Срок будет зависеть от содержания расследования, и мы не можем сейчас сказать, сколько оно будет длиться. В связи с этим также могут быть допрошены капитан и экипаж судна", - отметили в ведомстве.

Ранее в генконсульстве РФ в Саппоро ТАСС сообщили, что капитан российского траулера участвует в разбирательствах по делу об инциденте со столкновением с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8" на добровольной основе, никаких уведомлений о его аресте на данный момент не поступало. Также в дипломатическом представительстве отметили, что российское судно сейчас находится в порту Момбэцу, но не удерживается там.