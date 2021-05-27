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Байден призвал власти Эфиопии и Эритреи обеспечить доступ гуманитарной помощи в регион

Президент США также указал на "масштабные нарушения прав человека, происходящие в Тыграе"

ТАСС, 27 мая. Президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность ростом насилия в Эфиопии и призвал власти обеих сторон конфликта предоставить доступ гуманитарной помощи в регион. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Белого дома.

"Все стороны, в частности, силы Эфиопии и Эритреи, должны предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ в регион, чтобы предотвратить повсеместный голод", - говорится в тексте.

Байден также выразил озабоченность усилением региональных и этнических разногласий во многих частях Эфиопии. "Масштабные нарушения прав человека, происходящие в Тыграе, включая широко распространенное сексуальное насилие, недопустимы и должны быть прекращены, - отмечается в сообщении. - Воюющие стороны в районе Тыграя должны объявить о прекращении огня и соблюдать его, а войска Эритреи и Амхары должны уйти".

В заявлении указано, что спецпосланник США в странах Африканского Рога Джеффри Фелтман вернется к своим обязанностям в регионе на следующей неделе.

Теги
ЭритреяЭфиопияСШАБайден, Джозеф (Джо)
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