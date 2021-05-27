Посольство КНР призвало власти США не политизировать тему происхождения коронавируса

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Политические манипуляции на тему происхождения нового коронавируса мешают международным усилиям по борьбе с пандемией. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Китая в США, опубликованном после заявления Белого дома о том, что Пекин недостаточно сотрудничал в расследовании обстоятельств появления коронавируса.

"Кампания по дискредитации и переложение вины возвращаются, теория о "лабораторной утечке" вновь всплывает. С начала вспышки коронавируса в прошлом году некоторые политические силы были сфокусированы на политической манипуляции и играх с возложением вины, игнорируя срочную необходимость борьбы с пандемией", - отмечается в тексте.

В диппредставительстве призвали к "международному сотрудничеству на основе уважения к фактам и науке". "Политизация поиска происхождения вируса, что является научным вопросом, не только осложняет выявление природы вируса, но и <...> серьезно затрудняет международное сотрудничество по борьбе с пандемией, - говорится в комментарии. - Мы поддерживаем всеобъемлющее изучение всех ранних случаев коронавируса, а также тщательное расследование в отношении некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру".

В среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявил, что Китай недостаточно открыто сотрудничал с международными экспертами для того, чтобы в полной мере расследовать обстоятельства появления нового коронавируса. Он также сообщил, что США продолжат добиваться более тщательного международного расследования обстоятельств возникновения коронавируса, которое будет прозрачным и основано на фактах.

Ранее президент США Джо Байден в распространенном письменном заявлении сообщил, что американское разведсообщество в настоящий момент не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории.

Доклад экспертов и новые утверждения

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

Газета "Уолл-стрит джорнэл" 23 мая выступила с утверждением со ссылкой на данные американской разведки, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Как заявил ранее на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года еще до сообщения властями КНР о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности.