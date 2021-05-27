В Ереване подтвердили взятие в плен азербайджанскими силами шести солдат армянской армии

ЕРЕВАН, 27 мая. /ТАСС/. Шесть армянских солдат были взяты в плен азербайджанским ВС во время проведения инженерских работ в приграничной зоне Гегаркуникской области. Об этом в четверг утром сообщает пресс-служба военного ведомства Армении.

"Рано утром 27 мая шесть военнослужащих ВС Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области. Принимаются необходимые меры по возвращению плененных военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Ранее о взятии в плен шести армянских солдат сообщило Минобороны Азербайджана. Оно выступило с утверждением, что военнослужащие пытались перейти границу двух стран. При этом, по сообщению азербайджанской стороны, в четверг утром близ границы наблюдалось сосредоточение нескольких единиц боевой техники ВС Армении, в том числе танков.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

25 мая Минобороны Армении сообщило, что армянский военнослужащий получил смертельное ранение в результате перестрелки на границе с Азербайджаном. По данным ведомства, перестрелка началась после того, как с азербайджанской стороны был открыт огонь в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области.