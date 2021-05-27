Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Минск больше не может быть площадкой переговоров по урегулированию в Донбассе из-за ситуации вокруг Белоруссии, поэтому необходимо найти новое место для встреч контактной группы. Об этом заявил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина-24" .

"У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии [Александр] Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения - минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку", - сказал он.

По словам Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь - к ОБСЕ.

Постпред украинской делегации также считает, что последние события вокруг Белоруссии после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair могут негативно повлиять на обстановку в Донбассе. "Такая ситуации в Белоруссии может негативно повлиять на процессы, которые происходят в середине Украины и в Донбассе. Мы будем теперь внимательно следить за ситуацией на границе не только с РФ, но и с Белоруссией", - отметил Кравчук.