{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Обновлено 

Пашинян считает похищением взятие в плен армянских военных Азербайджаном

Как заявил и.о. премьер-министра Армении, военнослужащие "минировали приграничную линию и устанавливали предупредительные знаки не в диверсионных целях"

ЕРЕВАН, 27 мая. /ТАСС/. Взятие в плен шестерых армянских военных ВС Азербайджана можно считать похищением, поскольку они были захвачены во время минирования приграничной линии с установкой предупредительных знаков. Об этом в четверг на заседании правительства заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Хочу подчеркнуть, что армянские военнослужащие находились на суверенной территории Армении, они минировали приграничную линию и устанавливали предупредительные знаки не в диверсионных целях. Одно ясно, что это не пленение наших солдат - это похищение с территории Армении", - заявил он.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
AFP: военные освободили ранее арестованных временных президента и премьера Мали
Читать полностью