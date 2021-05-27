Лукашенко заявил, что перед СНГ нужно ставить более серьезные задачи

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что перед Содружеством Независимых Государств нужно ставить более серьезные задачи для совершенствования деятельности СНГ.

"Нам надо как-то подумать о том, с учетом опыта, чем в конце концов будет заниматься СНГ - поставить себе более серьезные задачи и, если так можно выразиться, осуществить некий прорыв в этой организации", - заявил глава государства на встрече в четверг с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым накануне саммита СНГ в Минске, передает агентство БелТА.

Лукашенко считает, что с главами стран СНГ, не входящих в ЕАЭС или ОДКБ нужно открыто поговорить об их готовности войти в эти структуры.

В ходе встречи в четверг с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым накануне встречи глав правительств СНГ в Минске , он отметил, что сейчас СНГ в основном является своего рода дискуссионной площадкой, где в том числе обсуждаются серьезные и важные вопросы, сообщает агентство БелТА.

"Но надо какой-то конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. Фактически зонтичную организацию над ЕАЭС, ОДКБ и так далее, - отметил президент. - Открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений. Допустим, в экономике - ЕАЭС, в военно-политической сфере - ОДКБ".