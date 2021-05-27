Суд в Киеве обязал советника главы МВД опровергнуть ложь в адрес Виктора Медведчука

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Председатель политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук выиграл суд у советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка относительно защиты чести и достоинства. Об этом в четверг сообщается на сайте партии.

"Оболонский районный суд города Киева признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию следующего содержания, распространенную Зоряном Шкиряком 28 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook: "Он активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе...", "государственного изменника, адепта "русского мира" и агента российских спецслужб в Украине... Медведчука! Этого засланного... нужно судить!", - сказано в сообщении со ссылкой на судебное решение от 25 мая.

Суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Медведчука информацию, распространенную Шкиряком, о том, что "Медведчук был завербован агентом КГБ СССР еще со своих студенческих лет", а также о том, что Медведчук является "государственным изменником, прямым агентом ФСБ и открытым рупором российско-террористических банд ЛНР-ДНР".

Суд обязал Шкиряка опровергнуть распространенную им ранее недостоверную информацию путем публикации на странице в Facebook резолютивной части данного решения по делу в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.

В пользу Виктора Медведчука с Зоряна Шкиряка также должны взыскать судебный сбор в сумме 2 204 гривен (около $80).