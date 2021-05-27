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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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В Латвии заявили, что сохранили транзит для авиакомпаний Белоруссии

Введенный запрет правительства ограничивает полеты белорусских авиакомпаний только в аэропорты, отметил глава Агентства гражданской авиации Марис Городцовс

РИГА, 27 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Транзитные полеты для рейсов авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве Латвии не ограничены. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявил глава Агентства гражданской авиации (АГА) республики Марис Городцовс.

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"[Введенный ранее] запрет правительства Латвии ограничивает полеты белорусских авиакомпаний в аэропорты Латвии, но перелетный транзит не запрещен", - сказал он.

Согласно данным сервиса отслеживания самолетов Flightradar, в четверг утром рейс компании "Белавиа" Минск - Таллин использовал воздушное пространство Латвии. Как отмечает эстонская газета Postimees, там его сопровождал самолет боевого управления и целеуказания ВВС США E-8C J-STARS.

На уточняющий вопрос, не запрещено ли самолетам белорусской авиакомпании "Белавиа" пересекать воздушное пространство Латвии, Городцовс ответил утвердительно. "Ограничивается осуществление полетов или перевозка пассажиров в и из латвийских аэропортов", - пояснил он. "При этом мы не рекомендуем латвийским авиаперевозчикам пересекать воздушное пространство Белоруссии, поскольку считаем это небезопасным", - отметил он.

"Европейское агентство авиационной безопасности тоже издало практически эквивалентную рекомендацию воздержаться европейским перевозчикам от полетов в белорусском воздушном пространстве, а также всем перевозчикам третьих стран, которые осуществляют полеты в пространство ЕС", - добавил глава АГА.

Теги
БелоруссияЛатвияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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