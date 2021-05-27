В Эстонии пообещали принять решение о запрете полетов рейсов "Белавиа" в Таллин

ТАЛЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Правительство Эстонии в четверг примет решение о запрете полетов авиакомпании "Белавиа" в Таллин. Об этом сообщила премьер-министр Кая Каллас.

Как сказала она порталу ERR, официальное распоряжение на этот счет будет опубликовано в течение дня.

Ранее в четверг ТАСС сообщили в отделе по связям с общественностью Таллинского аэропорта, что Эстония продолжает принимать рейсы белорусской компании "Белавиа" в обычном порядке. Как сказала руководитель отдела по связям с общественностью аэропорта Маргот Хольц, до принятия соответствующего решения правительства аэропорт будет работать как обычно.