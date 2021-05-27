{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Обновлено 

В Эстонии пообещали принять решение о запрете полетов рейсов "Белавиа" в Таллин

Официальное распоряжение на этот счет опубликуют в течение дня 27 мая

ТАЛЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Правительство Эстонии в четверг примет решение о запрете полетов авиакомпании "Белавиа" в Таллин. Об этом сообщила премьер-министр Кая Каллас.

На эту тему
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

Как сказала она порталу ERR, официальное распоряжение на этот счет будет опубликовано в течение дня.

Ранее в четверг ТАСС сообщили в отделе по связям с общественностью Таллинского аэропорта, что Эстония продолжает принимать рейсы белорусской компании "Белавиа" в обычном порядке. Как сказала руководитель отдела по связям с общественностью аэропорта Маргот Хольц, до принятия соответствующего решения правительства аэропорт будет работать как обычно.

Теги
БелоруссияЭстонияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
В Латвии заявили, что сохранили транзит для авиакомпаний Белоруссии
Введенный запрет правительства ограничивает полеты белорусских авиакомпаний только в аэропорты, отметил глава Агентства гражданской авиации Марис Городцовс
Читать полностью