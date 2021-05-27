В Минобороны Азербайджана заявили о попытке 24 военных Армении пересечь границу

БАКУ, 27 мая. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило, что 24 военнослужащих Армении предприняли попытку проникновения на территорию республики.

"По предварительной информации, две разведывательно-диверсионные группы противника пересекли государственную границу в двух направлениях. Одна из групп состояла из девяти, а другая - из 15 военнослужащих. Передвижение разведывательно-диверсионных групп было взято под контроль. Подразделения азербайджанской армии приняли неотложные оперативные меры против обеих групп противника при попытке заминировать пути снабжения и пути проходов, ведущие к нашим постам", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг.

По данным министерства, в результате было задержано и обезоружено шесть военнослужащих - четверо из первой разведывательно-диверсионной группы, в том числе один офицер, и двое военнослужащих из другой группы. "Остальные армянские военнослужащие спешно покинули нашу территорию и отступили", - отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о попытке перехода разведывательно-диверсионной группы ВС Армении на территорию Азербайджана и пленении шести армянских военнослужащих. Кроме того, по утверждению оборонного ведомства, в четверг утром близ границы наблюдалось сосредоточение нескольких единиц боевой техники ВС Армении, в том числе танков.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьера Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

25 мая Минобороны Армении сообщило, что армянский военнослужащий получил смертельное ранение в результате перестрелки на границе с Азербайджаном. По данным ведомства, перестрелка началась после того, как с азербайджанской стороны был открыт огонь в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области.