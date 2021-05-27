Глава МВД Литвы пообещала усилить охрану границы с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 27 мая. /ТАСС/. Литва сделает все необходимое для дальнейшего укрепления своей границы с соседней Белоруссией. Об этом в четверг заявила журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте.

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"Необходимо найти и выделить больше средств для финансирования работ [на пограничной инфраструктуре], чтобы внешняя граница ЕС с Белоруссией была обеспечена должной техникой слежения", - сказала она.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Современными техническими системами контроля оснащены 100% морской и сухопутной границы Литвы с Калининградской областью РФ. С Белоруссией так контролируется менее 40% пограничных рубежей.

"Службе охраны государственной границы Литвы поручено незамедлительно спланировать действия и процедуры по обеспечению оперативного внедрения современных систем контроля", - отметила Билотайте.

О необходимости таких мер в среду заявила премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните. По мнению главы правительства, это продиктовано непредсказуемостью белорусских властей. "От такого режима можно ожидать чего угодно", - утверждала Шимоните.