Лидер КНДР призвал профсоюзы выполнить поставленные ТПК цели в "труднейшие в истории" годы

ТАСС, 27 мая. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов Кореи письмо, в котором призвал трудовые коллективы народной республики посвятить себя реализации поставленных на последнем съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) народохозяйственных целей. При этом лидер страны отметил, что делать это придется в "труднейшие в истории" годы, передает в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Даже перед лицом самых колоссальных за всю историю трудностей мощь и престиж нашей страны неуклонно росли, а наша внутренняя способность к развитию и движению навстречу революции не иссякала, - говорится в приветствии Ким Чен Ына. - Сейчас мы во всем испытываем нехватку, но богатая и изобильная жизнь при социализме, когда никто ни в чем не нуждается и никому не завидует, наступит вовсе не в далеком будущем".

Лидер КНДР напомнил, что профсоюзам необходимо направить работу трудовых коллективов таким образом, чтобы выполнить поставленные перед общественными организациями республики VIII съездом ТПК цели - "направить народное хозяйство в сторону поступательного развития, откалибровав и усилив его". Для этого нужно "не только создать крепкий фундамент" экономики и "улучшить условия жизни людей", но и гарантировать "благосостояние мощного социалистического отечества, в котором людям было бы радостно жить".

"Это значит, что наша социалистическая система должна отойти от сохранения себя к новой фазе - инноваций и трансформации, а новая эра требует невероятно быстрого роста", - добавил Ким Чен Ын.

В апреле, обращаясь к участникам конференции секретарей парткомов в Пхеньяне, Ким Чен Ын призвал быть готовыми к "трудному походу" ради улучшения жизни населения страны. "Трудным походом" называют события в истории КНДР в середине 1990-х годов, когда страна столкнулась с жесточайшим экономическим кризисом и массовым голодом, который унес жизни, по некоторым данным, нескольких сотен тысяч человек.

В феврале в ходе пленума ЦК ТПК лидер народной республики подверг критике членов кабинета министров, он заявил о неудовлетворительных экономических показателях республики и назначил нового куратора экономики страны. На завершившемся перед этим VIII съезде ТПК Ким Чен Ын отмечал, что достигнутые при выполнении предыдущего пятилетнего плана показатели были значительно ниже намеченных почти во всех сферах экономики.