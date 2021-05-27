Франция назначит посла в Руанде после шестилетнего перерыва

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Франция назначит для развития партнерства с Руандой посла в эту страну после шестилетнего перерыва. Об этом сообщил в четверг французский лидер Эмманюэль Макрон, находящийся с визитом в африканской республике.

"Мы приняли решение назначить французского посла в Руанде, которого не было здесь в течение последних шести лет", - сказал Макрон во время пресс-конференции, трансляция которой ведется на странице Елисейского дворца в Twitter.

Президент Франции отметил, что "этот шаг означает нормализацию отношений, и дипломаты займутся работой по выполнению дорожной карты сотрудничества". "Мы решили совместно открыть новую страницу в наших отношениях, встать на путь диалога и вместе смотреть на историю и будущее", - сказал Макрон.

В качестве жеста солидарности Франция, как сообщил французский лидер, передаст Руанде партию вакцин от коронавируса. Одновременно он выразил готовность оказать помощь в налаживании производства препаратов от COVID-19 в самой Руанде. "Здравоохранение и цифровая экономика - области, в которых Франция оказывает содействие Руанде", - сказал Макрон.

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что "Франция признала свою долю ответственности за то, что не предотвратила геноцид в Руанде". "Это признание - наш долг перед потомками тех, кто погиб в этой трагедии в 1994 году", - отметил он.

Жертвы геноцида

Геноцид в Руанде в 1994 году стал следствием прихода к власти временного правительства, состоящего в основном из представителей народности хуту. Он был направлен против этнического меньшинства - тутси. Менее чем за год в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным Организации Объединенных Наций, погибли около 800 тыс. человек, почти пятая часть этноса.

В 1994 году в Танзании под эгидой ООН для уголовного преследования лиц, ответственных за преступления на территории Руанды, был создан Международный трибунал по Руанде, который просуществовал до 31 декабря 2015 года. За время работы трибунал рассмотрел дела 93 обвиняемых, в числе которых были государственные и политические деятели, офицеры силовых структур.