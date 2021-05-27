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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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В Швейцарии заявили, что угрозу о минировании рейса Ryanair отправили после его разворота

Интернет-провайдер Proton Technologies AG отметил, что окажет поддержку европейским властям в расследовании инцидента после получения соответствующего юридического запроса
© AP Photo/Martin Meissner

ЖЕНЕВА, 27 мая. /ТАСС/. Швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair было отправлено уже после его разворота в сторону Белоруссии. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Мы не располагаем достоверными доказательствами того, что утверждения [властей] Белоруссии соответствуют действительности", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что интернет-провайдер "будет оказывать поддержку европейским властям в расследовании инцидента после получения соответствующего юридического запроса".

Теги
БелоруссияШвейцарияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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