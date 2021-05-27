Генпрокуратура ЛНР возбудила дело в отношении Романа Протасевича

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело в отношении задержанного в Белоруссии блогера Романа Протасевича об участии в боевых действиях в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

"Следственным отделом по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны <...> возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Беларусь Протасевича Романа Дмитриевича, 5 мая 1995 года рождения, по факту участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Луганской народной республики признана террористической, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международными договорами, оружия массового поражения, запрещенного международными договорами, и совершения геноцида", - сказано в сообщении.

Ведомством было установлено, что летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды батальона "Азов", запрещенного в ЛНР. "После чего, в период с лета 2014 года по зиму 2015 года, являясь ее активным участником, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона "Азов", совместно с иными неустановленными лицами принимал участие в боевых действиях в составе указанного добровольческого батальона на территории Донбасса", - сообщила Генеральная прокуратура республики.