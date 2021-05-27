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Кризис в Белоруссии

Представители белорусской оппозиции устроили голодовку у здания Еврокомиссии в Варшаве

Они заявили, что добиваются введения экономических санкций против Александра Лукашенко и госпредприятий

ВАРШАВА, 27 мая. /ТАСС/. Активисты белорусской оппозиции проводят в четверг голодовку у здания представительства Европейской комиссии в Варшаве. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в акции принимают участие пять человек.

"Мы добиваемся введения экономических санкций против властей Александра Лукашенко и, прежде всего, против государственных предприятий в Белоруссии", - рассказала одна из участниц, которая представилась Стасей.

По ее словам, они ничего не едят, только пьют воду. "Если мы почувствуем себя плохо, не будет сил, нас заменят другие", - информировала она.

Как указала Стася, к участникам голодовки выходили представители Еврокомиссии, заявив, что они с пониманием относятся к этому протесту и еще вернутся с новой информацией.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПольшаКризис в Белоруссии
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