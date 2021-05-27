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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Прокуратура Армении возбудила дело о похищении людей из-за пленения солдат Азербайджаном

В заявлении ведомства также говорится о незаконном пересечении азербайджанскими ВС государственной границы Армении

ЕРЕВАН, 27 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело о похищении людей и пересечении государственной границы после взятия в плен шестерых солдат армянских ВС азербайджанской армией в ночь на четверг в приграничной области Гегаркуник.

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"По факту незаконного пересечения азербайджанскими ВС государственной границы Армении на административной территории общины Варденис Гегаркуникской области, а также похищения шестерых военнослужащих Армении с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья, возбуждено уголовное дело", - отмечается в заявлении Генпрокуратуры Армении.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. В четверг Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении. Премьер страны Пашинян назвал инцидент похищением армянских военных, Ереван обратился в ЕСПЧ.

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АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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