Эксперт считает, что встреча Путина и Байдена позволит им наладить рабочие отношения

ВАШИНГТОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве потенциально способна позволить лидерам двух стран наладить рабочие отношения и заложить фундамент для последующих договоренностей. Такое мнение выразила бывший первый заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Роуз Готтемюллер, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС объявление России и США о планах проведения Путиным и Байденом двусторонних переговоров в Женеве 16 июня.

"Я рассматриваю этот саммит как схожий с первой встречей [Рональда] Рейгана и [Михаила] Горбачева в Женеве в 1985 году, так называемым саммитом у камина. У них состоялись [тогда] очень прямолинейные переговоры. И в то же время они создали рабочие отношения, проложившие путь для прогресса позднее", - отметила эксперт.

"Мне кажется, слишком рано рассуждать о том, какой прогресс может быть достигнут на нынешнем саммите, - добавила Готтемюллер. - Тем не менее я, разумеется, надеюсь, что президенты согласятся начать работу, направленную на то, чтобы выработать [договоренности] на смену Новому ДСНВ (СНВ-3 - прим. ТАСС), а также возобновить переговоры о стратегической стабильности, о чем они говорили в телефонной беседе в апреле".

Пост заместителя генсека Североатлантического альянса Готтемюллер занимала в 2016-2019 годах. До этого (в 2012-2016 годах) она являлась заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Готтемюллер возглавляла команду американских переговорщиков, которые вместе с российскими коллегами выработали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В последнее время отставной дипломат преподает и занимается научно-исследовательской деятельностью в Стэнфордском университете (штат Калифорния).