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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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G7 осудила "беспрецедентные действия" Белоруссии, предпринятые для задержания Протасевича

Главы МИД стран G7 пообещали активизировать усилия, в том числе при необходимости через санкции, чтобы "добиться ответственности белорусских властей за их действия"
© AP Photo/Armando Franca

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) считают беспрецедентными и осуждают действия властей Белоруссии, предпринятые для того, чтобы задержать сооснователя признанного в стране экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении стран-членов международного клуба.

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"Мы, главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также верховный представитель ЕС самым решительным образом осуждаем беспрецедентные действия белорусских властей, задержавших независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу, принудив 23 мая к посадке в Минске борт FR4978, которым они летели", - говорится в совместном коммюнике.

"Мы активизируем наши усилия, в том числе при необходимости через санкции, чтобы добиться ответственности белорусских властей за их действия", - подчеркивается в документе.

Министры заявили, что действия Минска "создали угрозу безопасности пассажиров и экипажа самолета", а также призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) "незамедлительно ответить на вызовы, брошенные ее правилам и стандартам".

"Эти действия также представляют собой серьезное наступление на свободу прессы. Мы призываем к немедленному освобождению Романа Протасевича, а также других журналистов и политических заключенных, содержащихся в Белоруссии", - сказано в документе.

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БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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