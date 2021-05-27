Представитель ОБСЕ по свободе СМИ призвала Белоруссию освободить Протасевича

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру в четверг призвала белорусские власти освободить Романа Протасевича - одного из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским.

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"Власти Белоруссии должны немедленно и безоговорочно освободить редактора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича. Его задержание представляет собой грубое нарушение обязательств ОБСЕ в отношении свободы выражения мнения и свободы СМИ", - написала Рибейру на своей странице в Twitter.

В октябре прошлого года решением суда Центрального района Минска информационный Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA были признаны экстремистскими. В апреле МВД республики проинформировало, что Telegram-канал "Беларусь головного мозга" также признан экстремистским.