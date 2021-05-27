Создатель Telegram-канала NEXTA Путило попросил у властей Польши усилить его охрану

ВАРШАВА, 27 мая. /ТАСС/. Создатель признанных в Белоруссии экстремистскими Telegram-каналов NEXTA и NEXTA-Live Степан Путило обратился к властям Польши с просьбой выделить ему дополнительную охрану. Об этом сам Путило сообщил на пресс-конференции в Варшаве в четверг.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Мы просим Польшу о дополнительной охране, - сказал он. - Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы".

По данным польских СМИ, в августе 2020 года Степану Путило польскими спецслужбами была уже выделена круглосуточная охрана.

Степан Путило также призвал Европейский союз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко, чтобы добиться освобождения бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича, задержанного в Минске 23 мая после посадки самолета авиакомпании Ryanair. "Необходимо беспрецедентное давление на режим Лукашенко", - сказал Путило. В числе возможных мер давления он назвал "экономическую, политическую и транспортную блокировку" Белоруссии.

На пресс-конференции также присутствовали отец и мать Романа Протасевича, обратившиеся к государствам ЕС и США с просьбой помочь освободить их сына и его подругу российскую гражданку Софию Сапегу.