Блинкен обсудит вопросы миграции с представителями стран Латинской Америки в Коста-Рике

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 1-2 июня Коста-Рику, где обсудит вопросы миграции с представителями руководства высокого ранга стран Системы центральноамериканской интеграции (SICA), а также Мексики. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Блинкен примет участие во встрече со представителями высокого ранга государств - членов Системы центральноамериканской интеграции, а также Мексики. Вместе они будут продвигать совместный подход к устранению коренных причин миграции, включая совершенствование демократического управления, повышение уровня безопасности и расширение экономических возможностей для жителей Центральной Америки. Он также проведет отдельные встречи с несколькими своими зарубежными коллегами с целью обсудить совместные усилия по решению двусторонних и региональных проблем", - отметил дипломат.

В SICA входят такие страны, как Доминиканская Республика, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа и другие.

Администрация президента США Джо Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового главы Белого дома к нелегальной иммиграции. Особо жесткой критике Байден подвергается за то, что несовершеннолетние нелегальные мигранты, оказавшиеся в США, содержатся в условиях, не подходящих для детей.